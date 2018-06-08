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Genç yetenek İtalya'dan birincilikle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 10:59 | Son Güncelleme

 ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü 5'inci sınıf öğrencisi Elif Eroğlu (11), İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen Uluslararası 9'uncu Premio Crescendo Müzik Yarışması'nda birinci oldu.

Genç yetenek İtalya'dan birincilikle döndü

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü 5'inci sınıf öğrencisi Elif Eroğlu (11), İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen Uluslararası 9'uncu Premio Crescendo Müzik Yarışması'nda birinci oldu.
Bu yıl Almanya'da 8'inci Baden- Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması, Japonya'da 3'üncü Tokyo Uluslararası Müzik Yarışması ve Sırbistan'da Müzik Pedagogları Uluslararası Müzik Yarışması'ndan birinciliklerle dönen ÇÜ Yaylı Sazlar Ana Sanat Dalı Keman Bölümü öğrencisi Elif Eroğlu, başarısını İtalya’nın Floransa kentindeki 9'uncu Uluslararası Premio Crescendo Müzik Yarışması'nda kazandığı birincilikle taçlandırdı.
İtalyanları kendine hayran bırakan Eroğlu, yarışmaya girerken kendinden emin olduğunu belirterek, "İtalyan yaylı çalgıcılar çok iyiydi, fakat ben de iyi bir hazırlık evresi geçirdim. Her gün 4 saat çalıştım, okula gitmeden parmak egzersizleri yaptım. Yarışmaya girerken kendimden emindim. Sahnede duygularımı ve müziği iyi şekilde hissettirmeye çalıştım. 2 eser çaldım. İtalyan jüri, eser aralarında kimseyi alkışlamadı, ama beni uzun süre alkışladılar ve yarışma sonrasında güzel şeyler söylediler. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğim için mutluyum. Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek müzik festivalinden davet aldım. Şimdi oraya hazırlanıyorum. Aileme, eğitmenlerime ve beni destekleyen büyüklerime teşekkür ederim. İleride ünlü müzisyenlerle çalmak, büyük konser salonlarında konserler vermek istiyorum. Müzik benim için hayatın anlamı. Müziksiz bir hayat düşünemiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Genç yetenek İtalya'dan birincilikle döndü

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