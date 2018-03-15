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Gençlerin 'edebiyat kapışması'

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) öğrencilerinin 'edebiyat kapışması', Antalya'da ilk kez gerçekleştirildi.

Gençlerin 'edebiyat kapışması'

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) öğrencilerinin 'edebiyat kapışması', Antalya'da ilk kez gerçekleştirildi.
AÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Safiye Genç'in danışmanlığında Edebiyat Dil ve Kültür Topluluğu Antalya'da bir ilke imza attı. ABD'de ve Avrupa'da yaygın olarak yapılan, Türkiye'de örneğine henüz rastlanmayan 'poetry slam: edebiyat kapışması' Antalya'da ilk kez gerçekleştirildi. Kalabalık öğrenci topluluğu kampüs içindeki bir kafede bir araya geldi. Ses ve sahne performansına dayalı yeni bir edebi metin sunma şekli olan bu kapışmaya, seyirciler arasında gönüllü olanlar katıldı. Jüri üyelerinin de seyirciler arasından seçildiği edebiyat kapışmasında 9 kişi sahne aldı.
BİRBİRLERİNİ SARILARAK TEBRİK ETTİLER
Konu kısıtlamasının olmadığı ve yarışmacıların 5-7 dakika aralığında istedikleri edebi metni sunduğu yarışmada jüri puanlarını, sunumun hemen ardından kartonlara yazarak kefedekilerle paylaştı. 9 seyirci gecede metinlerini ve şiirlerini okudu. Yuhalama ve kötülemenin tabu kabul edildiği yarışmada geceyi Erkan Özçam birincilik, Şeyda Akbulut ve Nafizcan Güneş ikincilik, Selin Doğan üçüncülükle tamamladı. Dinleyenlerin keyif aldığı ilk edebiyat kapışmasının ilerleyen günlerde yeniden yapılması planlandı. Gecenin finalinde sahneye çıkan 9 yarışmacı birbirlerine sarılarak tebrik etti.

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Gençlerin 'edebiyat kapışması'Gençlerin 'edebiyat kapışması'

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