Gençlerin kahvaltı keyfi acı bitti

Antalya’da kahvaltı yapmaya giden gençlerin içerisinde olduğu otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada takla atarak yuvarlanan araçtan fırlayan bir genç hayatını kaybetti, 2 genç ise aracın altında sıkıştı. 6 saat boyunca kendilerinden haber alınamayan gençler, kiralık aracın GPRS sinyalinden bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Konyaaltı Çakırlar Mahallesi’ndeki Altınyaka yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rent a car işleten babasının ofisinden 07 ECZ 31 plakalı kiralık aracı alan Alparslan Bilik (23), sabah erken saatlerde Abdurahman Rüzgar (21) ve Ümit Şahin (22) ile birlikte bir arkadaşlarını Antalya Havalimanı’na bıraktı. Ardından kahvaltı yapmak için Çakırlar Mahallesi’ne yönelen sürücü Bilik, Altınyaka yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayarak 50 metrelik yükseklikten aşağıya yuvarlanan araçtaki Abdurahman Rüzgar araçtan fırladı. Rüzgar olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Bilik ile Şahin ise aracın altında sıkıştı.

GPRS sinyalinden bulundular

Kaza sonrası ailelerin çocuklarına ulaşamaması üzerine aracın en son nerede olduğu Rent a car firmasından tespit edildi. Durumdan şüphelenen aile, polise haber verdi. Olaydan yaklaşık 6 saat sonra olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, gençlerin araç altında sıkıştığını tespit etti. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ve UMKE ekipleri çağrıldı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralı gençleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Akdeniz Üniversite Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Abdurahman Rüzgar’ın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.