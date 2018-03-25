Gençlerin kavgasında bıçaklar çekildi: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Orta Garaj durağında gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Bosna Caddesi üzerinde bulunan Orta Garaj durağında gençler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Ö.A. ve Y.A. isimli gençler bıçaklanarak hafif yaralandı. Yaşanan kavga sonrasında 2 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay sonrası inceleme başlatarak, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.