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Gençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, en işlek noktalardan Porsuk Bulvarı'nda çıkan kavgada 7 kişi, 2 kişiye saldırdı.

Gençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, en işlek noktalardan Porsuk Bulvarı'nda çıkan kavgada 7 kişi, 2 kişiye saldırdı. Saldırganlar, yere düşen genci tekmelerken, araya giren kişiyi de yumrukladı. Yoldan geçen bir grup kadın ise kavga edenleri ayırdı. Saldırganlar kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, kentin işlek yerlerinden İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda meydana geldi. Porsuk Çayı Yaya Üst Geçit Köprüsü yanında, bir grup genç ile 2 genç arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 7 kişi, 2 kişiye yumruk ve teklemelerle saldırdı. Dövülen gençlerin arkadaşı olduğu sanılan bir kişi de kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu kişi de grubun saldırısına uğrayınca olay yerinden kaçtı. Dövülen 2 gençten 1'i yere düştü. Saldırganlar yere düşeni tekmelemeye başladı. Bu sırada, yoldan geçen bir grup kadın, dövülen gençleri korumak için araya girip, kavga edenleri ayırdı. Saldırganlar kaçarken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Gençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdıGençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdıGençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdıGençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdı

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