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Gençlik merkezinde intihar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

Avcılar Gençlik Merkezi’nde çalışan temizlik görevlisi, kendini asarak intihar etti.Olay, saat 10.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan Avcılar Gençlik Merkezi’nde meydana geldi.

Avcılar Gençlik Merkezi’nde çalışan temizlik görevlisi, kendini asarak intihar etti.
Olay, saat 10.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan Avcılar Gençlik Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar Gençlik Merkezi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer Delibaş (45), sabah merkeze gelerek kendisini astı. Delimehmetoğlu’nun kendisini astığını gören öğretmenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, Delimehmetoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın aile yakınlarına bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Delimehmetoğlu’nun eşi ve çocukları büyük üzüntü yaşadı. Kurs için gençlik merkezine gelen öğrenciler ise görevliler tarafından geri gönderildi. Polisin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

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