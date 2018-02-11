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Genelev önünde pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 17:34 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, alkollü olduğu gerekçesiyle 2 arkadaşıyla geldiği geneleve alınmayan 1 kişi, otomobilinden aldığı pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş edip, 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı.

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, alkollü olduğu gerekçesiyle 2 arkadaşıyla geldiği geneleve alınmayan 1 kişi, otomobilinden aldığı pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş edip, 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. Polis, olaya karıştığı ileri sürülen 3 şüpheliyi evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı.
Uşak'taki geneleve, 9 Şubat Cuma günü saat 22.00 sıralarında, yanındaki 2 arkadaşıyla gelen alkollü kişi, iddiaya göre içeri alınmadı. Bunun üzerine sinirlenen alkollü saldırgan, otomobilden aldığı pompalı av tüfeğini genelevin kapısına doğrultup, rastgele ateş açtı. Olay sırasında, genelevin kapısında görevli M.K., bacağından yaralanırken, saldırgan ise otomobiline binip, yanındaki 2 kişiyle birlikte kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından genelevden ayrıldı.
Ertesi gün, yine ihbar üzerine genelevin arka kısmına gelen ekipler, Yaşar Kaplan'ın (36) cansız bedeniyle karşılaştı. Sırtından av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Kaplan'ın, 1 gün önce genelevin önündeki olayda sırtından vurulduğu, kaçmak isterken de yere düşüp, yaşamını yitirdiği saptandı. Kaplan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Polis ekipleri, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen şüpheliler Ö.Y. (21), F.Y. (21) ve M.Y.'yi (17) evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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