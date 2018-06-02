Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

ANKARA (DHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen görüşmede Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadele konularında devam eden görüşmelerle ilgili olarak fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

