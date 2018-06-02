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Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 12:17 | Son Güncelleme

 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANKARA (DHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen görüşmede Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadele konularında devam eden görüşmelerle ilgili olarak fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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