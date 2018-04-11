Genelkurmay Başkanı Akar, BAYKAR tesislerini gezdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, insansız hava araçlarının üretim ve araştırma-geliştirme (ARGE) faaliyetlerinin yürütüldüğü BAYKAR Makina A.Ş. tesislerini gezdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Bayraktar insansız hava araçlarının üretim ve araştırma-geliştirme (ARGE) faaliyetlerinin yürütüldüğü BAYKAR Makina A.Ş. tesislerini ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.
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