Genelkurmay Başkanı Akar, BAYKAR tesislerini gezdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, insansız hava araçlarının üretim ve araştırma-geliştirme (ARGE) faaliyetlerinin yürütüldüğü BAYKAR Makina A.Ş. tesislerini gezdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Bayraktar insansız hava araçlarının üretim ve araştırma-geliştirme (ARGE) faaliyetlerinin yürütüldüğü BAYKAR Makina A.Ş. tesislerini ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.