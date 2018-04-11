Genelkurmay Başkanı Akar, Çorlu'da

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki birliklerde incelemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte Çorlu'ya geldi. Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarını, 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz karşıladı. Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları ardından 1'inci Ordu Komutanlığı'na bağlı birliklerde incelemelerde bulundu.
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