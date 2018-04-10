Genelkurmay Başkanı Akar: “Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye asla izin verilmeyecek”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye de asla izin verilmeyeceğini, bunun için gerekli her türlü tedbirin kararlılıkla alındığını, bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edilecektir” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte Gölcük ve Gelibolu bölgelerinde Donanma Komutanlığı ve 2’nci Kolordu Komutanlığı bağlısı birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam etmekte olan faaliyetler hakkında bilgi alıp direktifler verdi. Orgeneral Akar, denetlemeleri esnasında Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili olarak “Harekât kapsamında icra edilen tüm faaliyetlerin, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dâhil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürüldüğünü, sivil ve masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu, bu anlayışla şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği sivil/masum kişilerin, çevrenin, tarihi eserler ile kültürel yapıların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterilmiştir. Gelinen aşamada harekât bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının süratle karşılanmasına hassasiyet gösterildiğini, bunun için ilgili kamu kurumları ile koordineli olarak çalışılmıştır. Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbirin alındığını, bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

Orgeneral Akar, “Gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edilecektir. Mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir” dedi.

“Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye de asla izin verilmeyecek”

Orgeneral Akar, ayrıca Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili olarak “Ege’de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının istendiğini, bu kapsamda Ege Denizi’nin bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabanın gösterilmektedir. Bununla birlikte Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye de asla izin verilmeyeceğini, bunun için gerekli her türlü tedbirin kararlılıkla alındığını, bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere gerek sınır ötesinde gerek Mavi Vatan’da kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme azim ve iradesi tamdır” diye konuştu.

Orgeneral Akar, “FETÖ’den arındıkça Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının arttığını bir kez daha görülmüştür” ifadesini kullandı.

Orgeneral Akar, “Bu vesileyle, icra edilen Zeytin Dalı Harekâtı ile diğer operasyon ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temenni ediyorum” dedi.

İnceleme ve denetlemeleri esnasında Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline başarıyla yürüttükleri faaliyetler için teşekkür ederek müteakip görevlerinde başarılar diledi.