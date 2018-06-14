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Genelkurmay Başkanı Akar ile NATO komutanı Scarparrotti arasında 'Menbiç' görüşmesi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 09:50 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Aakar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Orgeneral Curtis Scarparrotti ile 13 Haziran 2018’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

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