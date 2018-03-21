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Genelkurmay Başkanı Akar, Irak sınırında

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki birlikleri ziyaret etti.

HAKKARİ, (DHA)-GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki birlikleri ziyaret etti.
Öğle saatlerinde beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Derecik beldesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nı ziyaret edip, öğle yemeğini buradaki askerlerle yiyen Orgeneral Akar, daha sonra sınırın sıfır noktasındaki askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulundu. Akar, buradaki incelemelerinin ardından helikopterle bölgeden ayrıldı.

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