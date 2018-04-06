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Genelkurmay Başkanı Akar, İzmir'de denetimlerde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 17:54 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte İzmir'deki birliklerde denetimlerde bulundu.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte İzmir'deki birliklerde denetimlerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte sabah saatlerinde İzmir'e geldi. Ege Ordu Komutanlığı'nda ve bağlı birliklerde denetimlerde bulunan Orgeneral Akar, burada kurmaylarıyla bir dizi toplantı da yaptı. Orgeneral Hulusi Akar'ın ayrıca 9- 10 Mayıs tarihlerinde Seferihisar Doğanbey bölgesinde yapılacak olan Efes Tatbikat alanındaki hazırlıkları da yine yerinde denetlediği öğrenildi.

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