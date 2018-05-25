Genelkurmay Başkanı Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da (2)

DENETLEME YAPTI
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte, Hatay 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ayrıca Akar, bölgedeki birlik komutanlarından sınırdaki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Komutanlar ise Akar'a 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında, mayın ve el yapımı patlayıcı arama, tarama ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.
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