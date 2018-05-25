Genelkurmay Başkanı Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile gelen Orgenaral Akar, askeri yetkililer tarafından karşılandı. Kent merkezine geçen komutanların sınır birliklerinde inceleme yapacağı bildirildi.
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