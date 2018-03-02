Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları yaralı askerleri ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında dün çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan askerleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası Genelkurmay Başkanı Akar, 2’nci Jandarma Komando Tugayına giderek başsağlığı diledi.

“ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN TEK DAMLA KANININ DAHİ YERDE KALMAYACAK”

Genelkurmay Başkanı Akar, mücadeleye asker, jandarma, polis, güvenlik korucuları ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edileceğini belirterek “Bu kapsamda şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, teröristler ile bunlara destek veren güç merkezlerinin mutlaka hüsrana uğratılacağını, Harekât esnasında tüm faaliyetlerin hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra edildiğini, harekât bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının özveriyle karşılandığını, sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlandığını, Harekâtın temel maksatlarından birinin de terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu, nitekim teröristlerden temizlenen yerlerde Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeye başladıklarını, gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini” ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları 4’üncü Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarılarından dolayı Tugay Komutanı başta olmak üzere Tugay mensuplarını takdir ve tebrik etti. Buradaki tören Komando Andı’nın topluca okunması ile program sona erdi.

Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi aziz şehitlere Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan gazilere acil şifalar, şehit ve gazilerin ailelerine sabır temennisinde bulundu. (ME-DK-Y)