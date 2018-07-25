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Genelkurmay Başkanı Güler, Erzincan'da

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ilk ziyaretini Erzincan'a yaptı.

Genelkurmay Başkanı Güler, Erzincan'da

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ilk ziyaretini Erzincan'a yaptı. Orgeneral Güler, Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret ettikten sonra 3'ücü Ordu Komutanlığı'na geçti.
Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine de Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Orgeneral Güler ilk resmi ziyaretini Erzincan'a yaptı. Kara Kuvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte havayolu ile Erzincan'a gelen Orgenaral Güler, ilk olarak Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti. Burada Vali Arslantaş ile görüşen Orgenaral Güler, daha sonra 3'üncü Ordu Komutanlığı'na geçti. Orgeneral Güler'in bundan sonraki ziyaretleri hakkında ise bilgi verilmedi.

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Genelkurmay Başkanı Güler, Erzincan'daGenelkurmay Başkanı Güler, Erzincan'da

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