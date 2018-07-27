Genelkurmay Başkanı Güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetledi

İZMİR, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi. Güler'e, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın da eşlik ettiği belirtildi.
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