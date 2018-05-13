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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Anneler Günü mesajı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 09:50 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Annler Günü vesilesi ile paylaştığı mesajında "Zorluklara göğüs gererek ailesi ve çocukları için ömrünü vakfeden saygıdeğer annelerimizin 'Anneler Günü'nü en içten duygularla kutluyorum" dedi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Anneler Günü mesajı

ANKARA (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Annler Günü vesilesi ile paylaştığı mesajında "Zorluklara göğüs gererek ailesi ve çocukları için ömrünü vakfeden saygıdeğer annelerimizin 'Anneler Günü'nü en içten duygularla kutluyorum" dedi.

Mesajda şu sözlere yer verildi:

"Toplumun ve aile müessesinin temel taşı olan, bizleri millet yapan kültürel değerlerimizin yaşatılmasında önemli roller üstlenen, zorluklara göğüs gererek ailesi ve çocukları için ömrünü vakfeden saygıdeğer annelerimizin 'Anneler Günü'nü en içten duygularla kutluyorum.

Dünyaya geldiğimiz andan itibaren bizlerden sevgisini, emeğini eksik etmeyen; iyi ve kötü günlerimizde daima yanımızda bulunan merhametli, şefkatli ve fedakâr annelerimiz en kıymetli varlıklarımızdır. Yorulmadan, yılmadan bizlere iyiyi, doğruyu, güzeli öğreten hayattaki ilk öğretmenimiz annelerimizi; yılın sadece bir gününde değil, her gününde sevgi, saygı ve minnet duygularıyla anmak ve her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek hepimizin en önemli vazifesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Büyük atalarımız ve onların anaları; tarihin, olayların tanıklığıyla sabittir ki cidden yüksek faziletler göstermişlerdir. Burada birçok noktalardan sayabileceğimiz o faziletlerin en büyüğü ve en ehemmiyetlisi, kıymetli evlatlar yetiştirmeleriydi." sözünde de ifade ettiği gibi şanlı tarihimizin gurur kaynağı atalarımızı ve bu toprakları bizlere vatan yapan kahramanları yetiştiren yüksek fazilet sahibi annelerimizi, daima hürmetle yâd etmek ve onların kıymetini bilmek en önemli toplumsal değerlerimizden biridir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve vücutlarının bir parçasını vatan topraklarına emanet eden kahraman gazilerimizin metanet sahibi, fedakâr annelerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri olmak üzere bizleri vatan, millet ve bayrak idealleri uğrunda yetiştiren, tarifi imkânsız sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakârlığın simgesi saygıdeğer annelerimizin; çocuklarımızın özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinde büyük emek harcayan ve bizlere daima destek olan sevgili eşlerimiz ile annelik vasfını taşıyan kıymetli personelimizin ve tüm annelerin 'Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyor; çok kıymetli annelerimize sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde huzur dolu bir ömür diliyor; ebediyete intikal etmiş bütün annelerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum."

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