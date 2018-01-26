HABER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şanlıurfa’da

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 19:54 | Son Güncelleme 20 dakika önce

ŞANLIURFA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Askeri uçakla GAP Havaalanı'na inen Orgeneral Akar'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali karşıladı. Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte kent merkezindeki 20. Mekanize Tugay Komutanlığı'na geçti. Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali'yi makamında ziyaret eden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği kaydedildi. Orgeneral Akar'ın temasları basına kapalı olarak gerçekleşti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.