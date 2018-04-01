Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, sınır birliklerini denetliyor

HATAY, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği Hatay ve İskenderun ilçesindeki askeri birliklerde denetleme ve inceleme yaptı.
Orgeneral Hulusi Akar'ın basına kapalı gerçekleştirilen inceleme ve denetlemeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Genelkurmay Başkanı Akar'a, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları'nın da eşlik ettiği belirtildi.
Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Tatil cennetinde korkunç ölüm!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum