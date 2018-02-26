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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 17:07 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla Suriye sınırındaki birlikleri denetledi.

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla Suriye sınırındaki birlikleri denetledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay'a geldi. Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerini denetleyip 'Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi aldı.

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