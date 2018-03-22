Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında (2)

KİLİS'TEKİ BİRLİKLERİ DENETLEDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte Suriye sınırında yer alan Kilis'teki birlikleri denetledi. Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla ziyaret ettiği harekat merkezinde, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi aldı.

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