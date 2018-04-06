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Genelkurmay Çatı davasında gerginlik

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası’nda sanık yakınları ve müştekiler salondan çıkarıldı.Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki Ankara 17.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası’nda sanık yakınları ve müştekiler salondan çıkarıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam ediyor. Duruşmada sanıklar, sanık yakınları, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Tanık olarak beyanda bulunan emekli polis Şadi Kızıloğlu, darbe girişimi sırasında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın aracına güvenlik amacıyla eşlik ettiğini ve Çolak ile birlikte Genelkurmay Başkanlığına giriş yaptıklarını aktardı. Genelkurmay kışlasından sabah saatlerinde dışına çıkabildiklerini ifade eden Kızıloğlu, "Kışla girişinden sonra terör saldırısı olduğu söylenerek yere yatırıldık ve silahlarımız alındı" diye konuştu.
Tanığın beyanın alınmasının ardından, Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın koruma ekibindeki polislerden biri olan bir diğer tanık Selami Aslaner’in beyanına geçildi. Aslaner, Çolak’ın Kara Havacılık Komutanlığından çıkıp Genelkurmay’a gelişine eşlik ettiğini ifade etti. Aslaner, "Biz kışla içine girdikten sonra silah sesleri gelmeye başladı. Sonrasında ’Akın1’in vurulduğu haberi geldi. ’Akın1’ şehit Bülent Aydın. Ben yaşananların ne olduğunu anlayamadım, darbe girişiminden haberim yoktu" dedi.
Tanıkların beyanının ardından çapraz sorguya geçildi. Müştekilerin yüksek sesle araya girmesi üzerine, sanıkların da bağırmasıyla duruşmada tartışma çıktı. Olay, salonda bulunan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle giderildi. Mahkeme başkanı da duruşmaya ara verdi ve müşteki ve sanık yakınlarının salondan çıkarılmasına karar verdi.

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