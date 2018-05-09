Genelkurmay çatı davasında sanıklara rekor hapis istemi (2) - YENİDEN

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - GENELKURMAY çatı davasında yargılanan sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 37 sanık, darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde yaşanan bütün eylemlerden sorumlu tutuldu. 37 sanığın çoğu hakkında 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda binlerce yıl hapis cezaları talep edildi.
Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor. Savcı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Akın Öztürk, eski tuğgeneraller Ahmet Bircan Kırker, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Mehmet Partigöç, Murat Aygün, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, Semih Terzi, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık, Sinan Sürer, eski tümgeneraller İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Osman Ünlü, eski kurmay albaylar Ahmet Özçetin, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Fırat Alakuş, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Ramazan Gözel, eski kurmay yarbaylar Turgay Sökmen, Halil Gül, Ertuğrul Terzi, Özcan Karacan, Savaş Kabaklı için istediği cezaları açıklıyor.
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