HABER

Genelkurmay çatı davasında savcı, mütalaasını yarın açıklayacak

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 16:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da, darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasının görülmesine, Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasının görülmesine, Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Savcı, esasa ilişkin mütalaasını yarınki duruşmada açıklayacağını söyledi.
Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar ve yakınları ile müştekiler ve avukatlar katıldı. Duruşmada bazı sanıklar, bilirkişi tarafından raporları hazırlanan dijital materyallerle ilgili savunma yaptı. Daha sonra gazi ve şehit yakınlarının katılma taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, bazı talepleri kabul ederken, bazı talepleri de suçtan direkt zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti. Mahkeme heyeti, sınıklardan bazılarının soruşturmanın genişletilmesi taleplerini de kabul etmeyerek, sözü duruşma savcısı Bülent Karakuş'a verdi. Savcının, esasa ilişkin mütalaasını yarınki duruşmada açıklayacağını bildirmesi üzerine mahkeme heyetince duruşmanın yarın yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!
Eski Bakan hayatını kaybetti!Eski Bakan hayatını kaybetti!
Tarihi zirve sonrası haftaya nasıl başladı?Tarihi zirve sonrası haftaya nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.