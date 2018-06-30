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/geniş haber // Eski askeri lojmanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta bulunan eski askeri lojmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

/geniş haber // Eski askeri lojmanda yangın

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ta bulunan eski askeri lojmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 11 katlı binanın 8'inci katındaki daire alev alev yandı. Yangında, alt kattaki daire de kısmen zarar gördü.

Yangın saat 08.20'de, Zincirlikuyu Nisbetiye Mahallesi Malazgirt Sokak'taki Akademi Sitesi A Blokta çıktı. 11 katlı binanın 8'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Tüm daireyi saran alevleri fark eden site sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Seyrantepe itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saat sonra kontrol altına alınabildi. Sahibinin yangın sırasında dışarıda olduğu öğrenilen daire, yangın sonucu tamamen yanarken, alt kattaki dairenin ise kısmen zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın sırasında, üst katlarda oturan site sakinleri dumandan etkilenmemek için kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yürüme zorluğu çeken yaşlı bir kadının yardımına ise itfaiye ekipleri koştu. Yaşlı kadını merdiven yardımıyla indirmeye çalışan itfaiye ekipleri, başarılı olamayınca başka bir daireden geçerek içeri girdi. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

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