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geniş haber// Jandarmadan sahte çağrı merkezi operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 09:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla banka bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandıran şebekeye operasyon düzenledi.

Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla banka bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep'te 3'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese yapılan eş zamanlı baskında 39 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan sahte çağrı merkezinde kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Yakalanan şüphelilerin 7 aylık süre içerisinde 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirtildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri banka internet sitelerinin sahtesini yapan şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklam uzantılarını sahte internet bankası sayfasına yönlendirdiği belirlendi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, müşterilerin iletişim numaralarına reklam ve hediye bonus kazandıklarına dair SMS de attılar. Sahte sitelere yönlendirilen müşterilerin hesap numaraları ve internet bankacılığı şifreleri elde edildi. “Çağrı Merkezi" adı altında ve “0850" li numaralardan tekrar vatandaşları arayan dolandırıcılar bankaların güvenlik departmanı ya da müşteri hizmetlerinde görevli olduklarını söyleyerek müşterilere ait bilgileri güncellemek adı altında güvenlik sorusu ile kimlik ve parola bilgilerini de elde ediyordu. Bu bilgilerle yüklü mikarda alışveriş yapan dolandırıcılar cep telefonuna gelen onay şifresi için yine vatandaşı arayarak işlemi iptal etmek adı altında ek onay şifresini alıyordu. Onay şifresini veren müşteriler telefonlarına gelen alışveriş bilgisiyle dolandırıldıklarını anlıyordu.

39 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Harekete geçen jandarma İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep illerinde bulunan 3'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. 39 şüphelinin yakalandığı operasyonda 75 bankamatik ve kredi kartı, 68 cep telefonu, 7 bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 5 modem, 2 flash bellek, 10 bin lira ile mağdurlara ait kimlik ve kredi kartı bilgilerinin bulunduğu dokümanlar ele geçirildi.

KAPIYI GÜLER YÜZLE "MERHABA" DİYEREK AÇTI
Kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Baskın yapılan rezidanslarda; çağrı merkezi şeklinde birbirinden paravanlar ile ayrılmış masalar ve her bir masada sahte müşteri temsilcilerinin arama yaparken kullandıkları cep telefonları ile mağdurlara ait kimlik bilgilerinin yer aldığı dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JANDARMA ÖRGÜT İÇİ YAPIYI DEŞİFRE ETTİ
Jandarma şebekinin çalışma yapısını da deşifre etti. Bankalar arası Kart Merkezi ve bankalarla ortak çalışma grubu oluşturan jandarma anlık veri paylaşımı yaptı. Örgüt içerisindeki hackerler ile çağrı merkezi görevlilerinin, paraları kendi belirledikleri hesaplara aktardığı, “Toplayıcı" olarak nitelendirilen örgüt üyeleri aracılığı ile de banka ve kredi kartı ile ATM'lerden veya pos cihazlarından çekilerek nakite çevirdikleri ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin 7 ayda 6 binden fazla kişiyi en az 45 milyon dolandırdığı değerlendiriliyor.

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