HABER

geniş haber- Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'DE refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı.

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
SULTANGAZİ'DE refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.1 kişi de yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında Eski Edirne Caddesi Habibler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VZ 6456 plakalı aracın sürücüsü Arnavutköy istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan yolcu Muhammet Mustafa Altun otomobilden dışarı fırladı. Altun olay yerinde hayatını kaybederken aracın sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1'i ağır 2 yaralı 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kişi hastane de hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan sürücülerden Hasan Yücel, " Araç karşıdan geliyor. Direğe çarpıyor. Diğer aracın önüne düşüyor. Oradan sıyırıp yandan bana vuruyor. Ben de kazaya karışıyorum. Araç takla atmıştı. Biz alttakileri kurtaralım diye aracı çevirdik. Kapıyla beraber çıktı. Şoför de iyi değildi. Yaralıydı" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise, "Araç karşı şeritteydi. Sollama yaparken kaydı, direğe vurdu. Burada araçların üzerine düştü. 2 kişilerdi. Birini çıkardık. Biri de hayatını kaybetti" dedi.
Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERSokaklarda kendinden geçtiSokaklarda kendinden geçti
Katiliyle mesajlaşarak ölüme gitmişKatiliyle mesajlaşarak ölüme gitmiş
Park halindeki 5 aracın lastiğini kestilerPark halindeki 5 aracın lastiğini kestiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.