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Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 08:55 | Son Güncelleme

Trabzon’da diş tedavisi için gittiği hastanede, AIDS virüslü olduğu tespit edilen Y.A, savcılığa başvurarak virüsü bir otelde birlikte olduğu ‘Özbek Bahar’ adlı kadından kaptığını belirterek otelin sahibinden ve çalışanlarından şikâyetçi oldu. Savcılık 2025 yılına kadar geçerli olmak üzere ‘daimi arama kararı’ çıkardı. ‘Özbek Bahar’ her yerde aranıyor.

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

37 yaşındaki, evli ve bir çocuklu Y.A’nın ifadesine göre, Y.A geçtiğimiz Ekim ayında Çömlekçi’de bir otele gitti. Otel çalışanı ‘Polisle sıkıntı olabilir, ismini kayıt yapmayalım’ diyerek Y.A’yı kayıtsız olarak otele aldı. Y.A, Otelde ‘Özbek Bahar’ adlı bir kadınla, ‘korunmasız’ bir şekilde para karşılığı birlikte oldu.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre;Y.A ifadesinde sonrasını şöyle anlattı: ‘Birkaç hafta sonra dişlerimdeki bazı problemlerden dolayı KTÜ Farabi hastanesine gittim. Kan tahlili gerekiyordu. Kan verdikten sonra bana telefon geldi. Acilen enfeksiyon bölümüne gelmemi istediler. Hastaneye gittiğimde bana AIDS virüsü olduğunu söylediler. Hastalığın ne zaman bulaştığını tespit için eşimden de örnek alındı. Onda virüs çıkmadı. Bana bu virüs otelde birlikte olduğum Bahar adlı Özbek kadından bulaştı.’

‘DOKTOR KONTROLÜ YOK’

‘Buna sebep olanlar ise AIDS’li kadını fuhuş için otelde çalıştıran İ., otel sahibi soyadını bilmediğim C. adlı kişi, onun oğlu B. ve otel çalışanı B. adlı kimselerdir. Bu insanlar, hiçbir doktor kontrolü yaptırmadan fuhuş için kadın çalıştırıyorlar. Bana hastalığın bulaşmasının sebebi bu kimselerdir. Sorduğumda da kaçamak cevap veriyorlar. Şikâyetçiyim’

DAİMİ ARAMA KARARI ÇIKARILDI

Y.A’nın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Şikâyet konusu otel basıldı. Otelin ruhsat sahibin ‘fuhşa aracılık’ suçundan cezaevinde olduğu belirlendi. Oteldeki kadınlar kontrol edildi. Y.A ile yüzleştirildi. Ancak ‘Özbek Bahar’ bulunamadı. Savcılık Bahar’ın bulunması için 2025 yılına kadar geçerli olacak ‘daimi arama kararı’ çıkardı. Otel sahibi ve çalışanlar suçlamaları kabul etmedi. Polis her yerde Y.A’nın virüsü bulaştırdığını söylediği Bahar’ı arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Diş tedavisi aids özbek bahar

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
RAMAZAN GÜNÜ YAPIYORSAN HEP YAPIYORSUNDUR . OTELCİNİN NE SUÇU VAR SALAK HERİF .
sen fuhuş yapmadan önce doktor kontrolü var mı diye merak ettin mi? Gözü dönmüş hayvan gibi bir an önce işini bitirmeye çalıştın ve sonuç böyle olur işte.
Evli barklı adamsın bilmediğin kadınlarla ne diye fuhuş yapıyorsun eşine çocuğuna yazık
Ee su testisi su yolunda kırılır
Allahtan karısına bulaştırmamış. Allah o çocuğun yüzüne bakmışta kadını korumuş. Adi herif su testisi su yolunda kırılır
tamamda pzo senin ne isin var otelde helalin varken alirsin 3un 3unu boyle artik helalinlede olamassun
Piskinligin bu kadarı boku yerken düşünecek tin.adamdaki haklılığa bakarmisin. Zina suç günah onu konusmuyoz adam aidis bulaşmış onu konuşuyor uz .ahirette referans eder sana hayırlı olsun.bu arada hotel yonetimi haklı demiyorum Trabzon çömlekçi yıl iyi biliyor um. hotel ler hep bu işi yaptırıyor lar
@mehmetaltinkaya zina artık suç değil hocam ama dediğin gibi günah. uçkuruna sahip çıkmazsan sonun bu olur bu kadar basit.
Oha yani, o otelin sahipleri derhal tutuklanmalı.!
BAZI İLİŞKİLER AYAĞINIZI YERDEN KESEBİLİR GERZEK
RESMİNİ VERİN DE İNSANLAR GÖRSÜN, TANISIN BUNDAN SONRA BİRİNİN CANINI DAHA YAKMASIN, MALUM BİZİM ERKEKLER HARAMA MEYİLLİDİR ...NEDİR BU GERİ ZEKALILIK?
özbek bahar sarı çizmeli memetağa ,resmini gösterde gören ihbar etsin
bırakın bu pis işlerde eli etegi olan kim varsa virüsten gebersin gitsin toplum olarak kurtulalım.
ADAMA DEMEZLER Mİ SEN BİLMEDİĞİN BİRİYLE NEDEN KORUNMASIZ İLİŞKİYE GİRİYORSUN. ŞİMDİ AĞLAMA, BÜTÜN SORUMLULUK SENDE.
ilahi adalet
E şimdiden Allah rahmet eylesin
dirabzonli akp seçmeni profili.Gittim gördüm biliyorummm...
şimdi otelcimi şuçlu oldu hayatın mahvoldu evdekindede aynısı var bildiğim kadarıyla
5 dakkalık zevl için degermiydi:?? insanın başıne ne gelse ya meraktandır yada meraktandır...
eeee şimdi bu adalet mi sen bütün hati ye sonra şikayetçiyim de he başka bir isteğin var mı
beter ol pislik..layığını bulmuşsun..karını evladını bırak rıskını orda burda ye sonra ben aıds oldum..birde karısını hasta edecek pislik..
vay akılsız vay korunmazsan öyle olur
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