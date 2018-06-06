Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

37 yaşındaki, evli ve bir çocuklu Y.A’nın ifadesine göre, Y.A geçtiğimiz Ekim ayında Çömlekçi’de bir otele gitti. Otel çalışanı ‘Polisle sıkıntı olabilir, ismini kayıt yapmayalım’ diyerek Y.A’yı kayıtsız olarak otele aldı. Y.A, Otelde ‘Özbek Bahar’ adlı bir kadınla, ‘korunmasız’ bir şekilde para karşılığı birlikte oldu.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre;Y.A ifadesinde sonrasını şöyle anlattı: ‘Birkaç hafta sonra dişlerimdeki bazı problemlerden dolayı KTÜ Farabi hastanesine gittim. Kan tahlili gerekiyordu. Kan verdikten sonra bana telefon geldi. Acilen enfeksiyon bölümüne gelmemi istediler. Hastaneye gittiğimde bana AIDS virüsü olduğunu söylediler. Hastalığın ne zaman bulaştığını tespit için eşimden de örnek alındı. Onda virüs çıkmadı. Bana bu virüs otelde birlikte olduğum Bahar adlı Özbek kadından bulaştı.’

‘DOKTOR KONTROLÜ YOK’



‘Buna sebep olanlar ise AIDS’li kadını fuhuş için otelde çalıştıran İ., otel sahibi soyadını bilmediğim C. adlı kişi, onun oğlu B. ve otel çalışanı B. adlı kimselerdir. Bu insanlar, hiçbir doktor kontrolü yaptırmadan fuhuş için kadın çalıştırıyorlar. Bana hastalığın bulaşmasının sebebi bu kimselerdir. Sorduğumda da kaçamak cevap veriyorlar. Şikâyetçiyim’