Gerçek sandığı altınları çalmak isterken polise yakalandı

Ramazan ÇETİNDENİZLİ, (DHA)Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir eve girip gerçek sandığı imitasyon altınları çalmaya kalkışan H.O., çevrede devriye görevi yapan sivil polis ekiplerince yakalandı.Denizli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bugün saat 15.00 sıralarında, Anafartalar Mahallesi Şehit Er İlker Kocabıyık Caddesi'nde sivil olarak devriye görevi yürütürken, 33 yaşındaki H.O.'nun bir evin ikinci katındaki dairenin balkonuna tırmanıp, kapının camını kırarak içeri girdiğini fark etti. Evin etrafını saran polis ekipleri, zanlı H.O.'ya teslim olması için çağrı yaptı. Girdiği evin içinde polislerin etrafını sardığını fark eden H.O., mutfak camını açarak, yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağıya atladı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan H.O.'yu tabancayla havaya ateş açarak yakaladı. Gözaltına alınan H.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evine hırsız girdiğini öğrenen Cennet Özcan, olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Balkondan tırmanıp eve giren H.O.'nun odaları karıştırdığını, yatak odasında değerli eşya aradığı, altın sandığı imitasyon kolye ile bilezikleri götürmek için bir poşete koyduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde parmak izi araştırması yaptı. H.O.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.