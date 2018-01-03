Gerçek sandığı altınları çalmak isterken polise yakalandı

Ramazan ÇETİNDENİZLİ, (DHA)Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir eve girip gerçek sandığı imitasyon altınları çalmaya kalkışan H.O., çevrede devriye görevi yapan sivil polis ekiplerince yakalandı.Denizli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bugün saat 15.00 sıralarında, Anafartalar Mahallesi Şehit Er İlker Kocabıyık Caddesi'nde sivil olarak devriye görevi yürütürken, 33 yaşındaki H.O.'nun bir evin ikinci katındaki dairenin balkonuna tırmanıp, kapının camını kırarak içeri girdiğini fark etti. Evin etrafını saran polis ekipleri, zanlı H.O.'ya teslim olması için çağrı yaptı. Girdiği evin içinde polislerin etrafını sardığını fark eden H.O., mutfak camını açarak, yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağıya atladı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan H.O.'yu tabancayla havaya ateş açarak yakaladı. Gözaltına alınan H.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evine hırsız girdiğini öğrenen Cennet Özcan, olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Balkondan tırmanıp eve giren H.O.'nun odaları karıştırdığını, yatak odasında değerli eşya aradığı, altın sandığı imitasyon kolye ile bilezikleri götürmek için bir poşete koyduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde parmak izi araştırması yaptı. H.O.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş
Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)
İsrail'den infial yaratacak adım!
İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler
Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi
Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!
Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...
Kimseyi inandıramıyor ama o 7 aylık hamile
Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek
19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!
'Cep telefonunuz el bombasına dönüşmesin' uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum