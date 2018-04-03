Gercüş Kaymakamı asker ve korucuları mevzide ziyaret etti

Batmanın Gercüş ilçesinde asker ve güvenlik korucularını mevzilerinde ziyaret eden Kaymakam Ünal Koç, asker ve korucuların sorunlarını dinledi.
Gercüş İlçe Kaymakamı Ünal Koç ve İlçe Jandarma Komutanı Ercan Çetin ile birlikte ilçeye bağlı Karakaş Askeri Üs Bölgesi ve Kayapınar korucu noktalarına ziyarette bulundu. Burada askerlerle bir araya gelen Gercüş Kaymakamı Ünal Koç ve Jandarma Komutanı Ercan Çetin, askeri üs bölgelerindeki devriye yerleri, nöbet sahaları ve mevzileri gezdi. Asker ve güvenlik korucuları ile sohbet eden Koç, "Jandarmamızın ve diğer güvenlik güçlerimizin gösterdiği fedakarca mücadelede her zaman yanlarındayız" dedi.
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