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Gercüş’te çıkan yangında 1 ev kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Konağı Caddesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.Fırat Demire ait evde çıkan yangında vatandaşın ihbarı üzerine yangın mahalline gelen Gercüş Belediyesine ait itfaiye ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla uzun bir uğraşın ardından yangın söndürülebildi.

Gercüş’te çıkan yangında 1 ev kül oldu

Batman’ın Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Konağı Caddesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.
Fırat Demire ait evde çıkan yangında vatandaşın ihbarı üzerine yangın mahalline gelen Gercüş Belediyesine ait itfaiye ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla uzun bir uğraşın ardından yangın söndürülebildi. Çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
Evin içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Gercüş’te çıkan yangında 1 ev kül oldu

Gercüş’te çıkan yangında 1 ev kül oldu

Gercüş’te çıkan yangında 1 ev kül oldu

Gercüş’te çıkan yangında 1 ev kül oldu

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