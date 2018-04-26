Gercüş’te takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Karalan köyü mevkiinde otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Akif Yıldız yönetimindeki 21 FP 605 plakalı otomobil Gercüş’ten Karalan köyüne giderken köy yakınlarında şoförün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak takla attı. Araç içinde bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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