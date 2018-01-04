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'Gerekirse duruşma salonlarında çıplak kalacağız'

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 09:44 | Son Güncelleme 5 saat önce

Tek tip kıyafet uygulamasının son çıkarılan KHK ile resmileşmesiyle cezaevindeki siyasi mahpusların böyle bir dayatmaya karşı eyleme hazırlandıkları öğrenildi. Kadın mahkûmlar, ailelerine “Gerekirse duruşma salonlarında çıplak kalacağız” dediler. Birçok cezaevine ise baksır ve kalın askılı atletlerin alınmadığı aktarıldı.

'Gerekirse duruşma salonlarında çıplak kalacağız'

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) ailelerden Naime Emlik oğlu F.K’nin İzmir Şakran Cezaevi’nde tutuklu olduğunu belirterek, “Çocuklarımız tek tip kıyafete karşı dışarda seslerini duyurmamızı istiyor. Bu uygulama başlarsa cezaevi yangın yerine döner. 19 Aralık’ta yaşananlar ortada. Böyle acılar artık yaşamak istemiyoruz” dedi. Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve özel bir dershanede görev yapan öğretmen Hatice Kalkan, 3 Ekim tarihinde Berk Ercan isimli tanığın beyanları üzerine DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonla tutuklandı. İkisi de Balıkesir L Tipi Cezaevi’nde tutuklu. Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre, Bölek’in annesi Aygül Bilgi, Kalkan’ın annesi Münevver Çaltek ve TAYAD’lı Naime Emlik tek tip kıyafet dayatmasının resmileşmesinin ardından çocukları için endişelendiklerini söyledi. Naime Emlik, oğlu F.K’nin ilk olarak 1998 yılında tutuklandığını söyleyerek, “Oğlum o günlerde F Tipi cezaevlerine karşı açlık grevine girdi. Oğlum 19 Aralık katliamından yaralı kurtuldu. Kendisine zorla müdahale edildi.

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Şimdi OHAL bahane edilerek kazanılan haklar gasp edildi” dedi. Çocuklarının şimdi de tek tip dayatmasıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Emlik, “Çocuklarımız ‘Biz devrimciyiz suçlu değiliz. Bu kıyafetleri giymeyeceğiz. Yırtıp tarihin çöplüğüne atacağız’ diyorlar. Üzücüdür ki kamuoyu tek tip kıyafetin sadece rengini tartıştı. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıyor, Guantanamo’yu örnek göstererek, ‘Orada giyildi burda da giyilecek’ diyor. Bir Cumhurbaşkanı halkına bunu güzel bir şeymiş gibi gösteriyor. Guantanamo’da insanlara o kıyafetleri giydirip, kafalarını kestiler. Belki 19 Aralık gibi bombalar atamayacaklar çocuklarımızın üzerine ama onları bu kıyafetleri giymeye zorlayacaklar” diye konuştu. Aygül Bilgi ise “Çocuklarımıza götürdüğümüz baksır ve kalın askılı atletler cezaevine alınmamaya başlandı. Çocuklarımıza bu kıyafetleri giydirmeyeceğiz” dedi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
suç işlemesi ler o kıyafeti gimeymesinler zaten açlık greve yapıyorsa kesin arkasında bir terör örgütü vardır
bu bir Amerika özentisi gibi geliyor bana..sadece abd de kullanılan bu kural bana oldukça yanlış geliyor..evet suçlular yargınlasın ceza alsın acak aynı renk tulum yada elbisenin aldıkları yada alacakları cezaya ne gibi bir etkisi var anlamış değilim..ayrıca asgari ücretliye % 3 zaman yapan hükümet ACABA BU TULUM KONUSUNDA NE KADAR HARCAMA YAPACAK KİMİ YADA KİMLERİ ZENGİN EDECEK ONUDA MERAK ETTİM..BU ELBİSELERE AYRILACAK BÜTÇEYİ BENCE ASGARİ ÜCRETLİLERE YADA 15 TEMMUZ ŞEHİT AİLELERİNE VE ÇOCUKLARINA YARDIM OLARAK VARSEYDİNİZ DAHA MUTLU OLURDUK..VATAN HAİNLERİ İÇİN HARCAMA YAPMANIZ DOĞRU DEĞİL
@serbay3858 elbise masrafını ailelerinden almaları daha mantıklı. Böyle bir uygulama olmasın demek yerine, ailesi ödesin deseniz güzel olur. Yoksa tüm suçlular gömlek gravat ütülü takım elbise, müdür gibi hakim karşısında oturup bir de iyi hal alıyorlar. Bu mu sizde daha iyi olan.
@meralgultekin_34 HAKİM KARŞISINA ÇIKIYORSUN TABİKİ DÜZGÜN GİYİNMELİSİN. AMA HAKİMİN SIRF BU SEBEPTEN TAKIM ELBİSE GİYDİĞİ İÇİN İYİ HALDEN YARARLANDIRMASI BAŞLI BAŞINA SAÇMALIK. ÖNCE BUNUN Bİ DEĞİŞMESİ LAZIM BENCE. İYİ HAL NEDİR YA ÇOCUĞUNU KARISINI DOĞRAMIŞ ADAMIN İYİ HALİ Mİ KALMIŞ. TEALLAHIMM
Bu vatandaşlarımız henüz tutuklu, onlara hükümlü muamelesi yapmak insan olan insana yakışmaz ergenekon balyoz vs. davalarında henüz yargılaması bitmeden suçlu ilan edenlerin kinini anlayamıyorum, bugünde aynı muameleyi yapmak aynı yanlışı tekrarlamaktır, kandırıla kandıra nereye kadar
Bu karar yanlış.Cezaları arttırın yeter.
türkiye cumhüriyeti devleti neyi karar alırsa alsın uygulamak mahkümlara kalır uygulamayanlarada eksrtira cezasını verir ister uygula ister uygulama sen veya sizler kimsiniz biliniyor landevletimizin düşmanları ne olduğu belli ama cinsi belli olmayan adiler ermeni abd.ab.israil.suudi.bae.nin it söyları devletimizin bir numaralı düşmanlarına acımak yok acıyan varsa türkiyemizi terk etsin yada s..s.s.
Teşhir açısından çok iyi olur. Suçlu suçunu bilsin, ne öyle müdür gibi gömlek gravat bir itibar adamın suçlu olduğu belli olmuyor. Amerika özentisi diyenler, muhtemelen amerika da aynı sebeplerle yaptı birileri özensin diye değil. Asıl tecavüz suçlularına şöyle fosforlu yeşil veya kırmızı birşey giydirsinler de onlar seçilsin milletin içinde. Hatta alınlarına kırmızı dövme teklif ediyorum. İnşallah olur. Sadece badem rengi dedikleri bence çok güzel bir renk daha itici ve irite edici renk kullanılmasından yanayım.
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