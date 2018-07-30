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Gerger'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 16:37 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Turgut (61) öldü, yanındaki 3 kişi ise yaralandı.

Gerger'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Haci BOZKURT/GERGER (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Turgut (61) öldü, yanındaki 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gerger'in Gürgenli Köyü yakınlarında meydana geldi. Ahmet Turgut yönetimindeki 02 RA 478 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Turgut ile otomobilde bulunan Hüseyin Cingöz (57), Turan Cintosun (42) ve Murat Cingöz (44) yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet Turgut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren sürücünün cesedi otopsi için morga konulurken, 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Gerger'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralıGerger'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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