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Gerger'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 10:48 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gerger'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

GERGER (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Gerger ilçesine bağlı Onevler köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, belirledikleri adrese savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Arama yapılan evde 1 kilo esrar ile ruhsatsız 2 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler, İ.A. ve O.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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