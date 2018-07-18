İbrahim EMÜL-Alparslan ATEŞ/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Osmaniye-Adana D400 karayolunun 18'inci kilometresindeki Dağıstan Mahallesi'nde bulunan hurda biriktirme ve işleme sahasında çıktı. Alevler bir anda çevreye yayılırken yangına Osmaniye, Toprakkale, Adana ve Ceyhan'dan gelen itfaiye ekipleri karadan, havadan ise yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip ederken, jandarma ise bölgede güvenlik önlemi aldı.
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