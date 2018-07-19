Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın, 20 saat sonra kontrol altında (2)- Yeniden

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde dün akşam saatlerinde hurda geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 20 saat sonra kontrol altına alındı.

Osmaniye- Adana D400 karayolunun 18'inci kilometresindeki Dağıstan Mahallesi'nde bulunan hurda geri dönüş fabrikasında, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikasının bahçesindeki etrafı duvarla çevrili yaklaşık 200 bin ton hurdanın içerisinde bulunan camların mercek görevi görmesi nedeniyle çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü. Osmaniye, Toprakkale, Adana ve Ceyhan'dan bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman işletme ekipleri karadan, 1 helikopter ise havadan müdahale etti. Hurdalıkta aralıklarla patlamalar yaşanırken, yakından geçen demiryolu da bugün sabah saatlerine kadar, trafiğe kapatıldı. D-400 Karayolu ise araçlara tek şeritten kontrollü olarak açıldı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. İş makineleri ile hurda yığınlarında ayrıştırma yapılarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Fabrika idari binasına yaklaşık 200 metre mesafedeki hurdalıkta çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 350 bin liralık maddi zararın meydana geldiği ifade edildi.

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