Geri donüşüm fabrikasındaki yangın söndürülemedi

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesine rağmen henüz söndürülemedi.
Dün saat 17.00 sıralarında Osmaniye- Adana D400 karayolunun 18'inci kilometresindeki Dağıstan Mahallesi'nde bulunan hurda biriktirme ve işleme sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangına Osmaniye, Toprakkale, Adana ve Ceyhan'dan gelen itfaiye ve orman işletme ekipleri karadan, 1 helikopter ise havadan müdahale etti. Yangının devam ettiği alanda aralıklı olarak patlamalar yaşanırken, yanan alanın yakınından geçen demiryolu bugün sabah saatlerine kadar, trafiğe kapatıldı. D-400 Karayolu ise araçlara tek şeritten kontrollü olarak açıldı. İtfaiye ekipleri gece boyunca ve sabahın ilk ışıklarıyla alevlere müdahale ederken, saat 09.00 sıralarında 16 saat geçmesine rağmen yangın söndürülemedi.
Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede görevlilerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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