HABER

Geri dönüşüm kumbaralarını kırıp uçurumdan yuvarladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bazı duyarsız kişiler geri dönüşüm kumbaralarını ve çöp konteynırlarını kırıp uçurumdan yuvarlardı.

Geri dönüşüm kumbaralarını kırıp uçurumdan yuvarladılar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bazı duyarsız kişiler geri dönüşüm kumbaralarını ve çöp konteynırlarını kırıp uçurumdan yuvarlardı. Manzara karşısında şoke olan temizlik işçileri o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Marmaris-Datça karayolu üzerinde bulunan Armutalan Seyir Tepesi yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası oluyor. Marmaris’in hakim noktası olan yer, güzel manzarası nedeniyle tercih ediliyor. Ancak bazı duyarsız kişiler, Marmaris Belediyesi tarafından bu noktaya konulan geri dönüşüm kumbaralarını ve çöp konteynırlarını kırıp uçurumdan aşağı yuvarladı. Belediye ekiplerinin temizlik için gittikleri bölgede aynı manzarayla karşılaşınca şoke oldu. İşçilerden biri tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, uçurumdan yuvarlanmış ve içindeki çöplerin sağa sola saçıldığı görülüyor. Tatil için ilçeye gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Öte yandan, aynı noktada geçtiğimiz Aralık ayında da kumbaralar ve çöp konteynırlara zarar verilmişti.

Geri dönüşüm kumbaralarını kırıp uçurumdan yuvarladılar

Geri dönüşüm kumbaralarını kırıp uçurumdan yuvarladılar

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
Moskova'da silahlı saldırı!Moskova'da silahlı saldırı!
Ankara'da kritik gün!Ankara'da kritik gün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.