Geri dönüşüm kumbaralarını kırıp uçurumdan yuvarladılar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bazı duyarsız kişiler geri dönüşüm kumbaralarını ve çöp konteynırlarını kırıp uçurumdan yuvarlardı. Manzara karşısında şoke olan temizlik işçileri o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Marmaris-Datça karayolu üzerinde bulunan Armutalan Seyir Tepesi yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası oluyor. Marmaris’in hakim noktası olan yer, güzel manzarası nedeniyle tercih ediliyor. Ancak bazı duyarsız kişiler, Marmaris Belediyesi tarafından bu noktaya konulan geri dönüşüm kumbaralarını ve çöp konteynırlarını kırıp uçurumdan aşağı yuvarladı. Belediye ekiplerinin temizlik için gittikleri bölgede aynı manzarayla karşılaşınca şoke oldu. İşçilerden biri tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, uçurumdan yuvarlanmış ve içindeki çöplerin sağa sola saçıldığı görülüyor. Tatil için ilçeye gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Öte yandan, aynı noktada geçtiğimiz Aralık ayında da kumbaralar ve çöp konteynırlara zarar verilmişti.
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