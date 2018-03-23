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Geri geri gelen kamyonun çarptığı cami bekçisi kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 13:16 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan sanayide geri geri gelen kamyon çarptığı 70 yaşındaki cami bekçisi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Dörtyol Merkez Cami karşısındaki sokağa giren ve kapalı olduğunu gören gelen Yener K.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan sanayide geri geri gelen kamyon çarptığı 70 yaşındaki cami bekçisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Dörtyol Merkez Cami karşısındaki sokağa giren ve kapalı olduğunu gören gelen Yener K. idaresindeki 54 KE 449 plakalı su yüklü kamyon geri geri gelmeye başladı. Geri manevra yapan kamyon, yolda ilerleyen 70 yaşındaki İsmail Mut’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde kalan Mut, olay yerinde hayatını kaybetti.
Dörtyol Merkez Camisinde bekçi olduğu öğrenilen Mut’un cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelenmesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi merkezine gönderildi. Kamyon sürücüsü Yener K., gözaltına alınırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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