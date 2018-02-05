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Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 22:52 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan Nazife Acar (72), hayatını kaybetti.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan Nazife Acar (72), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ören Yenimahalle Meşelik Sokak'ta meydana geldi. Nazife Acar, dar sokakta dönemeyince geri manevra yapan Muammer E.'nin (42) kullandığı 67 LA 829 plakalı kamyonetin altında kaldı. Yaşlı kadının feryatları üzerine kaza yerine gelen komşuları, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Sağlık ekipleri Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Acar'ın cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahallelerde dolaşarak mutfak gereçleri satan kamyonet sürücüsü Muammer E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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