Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın öldü

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, geri manevra yapan süt toplama kamyonunun altında kalan Ayşe Çolak (60), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Kiraz'ın kırsal Ceritler Mahallesi çıkışında meydana geldi. Evli, 2 çocuk babası Birol Kızıl yönetimindeki 35 AB 4760 plakalı süt toplama kamyonu, geri manevra yaparken yolda yürüyen Ayşe Çolak'a çarptı. Kamyonun sol arka tekeri Çolak'ın üzerinden geçti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ayşe Çolak'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Kızıl, polis tarafından gözaltına alındı.
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