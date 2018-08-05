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Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 14:31 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kiraz ilçesinde, geri manevra yapan süt toplama kamyonunun altında kalan Ayşe Çolak (60), yaşamını yitirdi.

Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın öldü

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, geri manevra yapan süt toplama kamyonunun altında kalan Ayşe Çolak (60), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Kiraz'ın kırsal Ceritler Mahallesi çıkışında meydana geldi. Evli, 2 çocuk babası Birol Kızıl yönetimindeki 35 AB 4760 plakalı süt toplama kamyonu, geri manevra yaparken yolda yürüyen Ayşe Çolak'a çarptı. Kamyonun sol arka tekeri Çolak'ın üzerinden geçti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ayşe Çolak'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Kızıl, polis tarafından gözaltına alındı.

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Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın öldüGeri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın öldü

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