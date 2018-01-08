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Geri manevra yapan otomobil hamile kadına çarptı

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 16:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün hızla geri menavra yaptığı iddia edilen otomobil, üç aylık hamile kadına çarptı. Yaralı kadın tedaviye alınırken, kaza anı bir iş yerinin kamerası ile görüntülendi.Olay, İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için çarşıya çıkan bir çocuk annesi üç aylık hamile Sevinç Canavar'a (30) yolda yürüdüğü sırada geri menavra yapan Fahrettin B. yönetimindeki 16 HY 221 plakalı otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Sevinç Canavar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü Fahrettin B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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