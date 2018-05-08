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Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki yeğeni öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Mahmut Dönmez'in geri manevra yaparken, hafif ticari araçla çarptığı ağabeyinin oğlu Mehmet Emin Dönmez (2) yaşamını yitirdi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Mahmut Dönmez'in geri manevra yaparken, hafif ticari araçla çarptığı ağabeyinin oğlu Mehmet Emin Dönmez (2) yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Aksu ilçesinde meydana geldi. Mevlit için masa ve sandalye almaya giden Mahmut Dönmez, kullandığı hafif ticari araçla tali yoldan Özkarakoyunlar Caddesi'ne girmek için geri manevra yaparken, yeğeni Mehmet Emin'e çarptı. Kazayı fark etmeyen Mahmut Dönmez, olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra çocuğu göremeyen yakınları, çevrede aramaya başladı. Mehmet Emin, kısa süre sonra annesi tarafından kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Özel hastaneye götürülen çocuğun, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, amca Mahmut Dönmez'in geri manevra yaparken, çocuğa çarptığını, kazanın farkına varmadığını tespit etti.
Mahmut Dönmez, gözaltına alınırken, yeğeni Mehmet Emin Dönmez'in cenazesi de Aksu'da toprağa verildi.

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