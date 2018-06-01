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Geri vites yerine birinci vitese takınca 5 metreden düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bir sürücü geri vites yerine birinci vitese takınca 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.  Olay Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Geri vites yerine birinci vitese takınca 5 metreden düştü

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir sürücü geri vites yerine birinci vitese takınca 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.
Olay Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye sabah evden çıkan Betül Yüksel, apartmanın önüne park ettiği 34 RU 7984 plakalı otomobiline bindi.

GERİ VİTES YERİNE İLERİ VİTESE TAKTI
Otomobil ile geri manevra yaparak çıkmak isteyen Yüksel, dalgınlıkla geri vites yerine birince vitese aldı. Hareket eden otomobil hemen önündeki 4 katlı apartmanın demir korkuluklarını kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

SÜRÜCÜ KISA SÜRELİ ŞOK YAŞADI
Gürültüyü duyarak dışarıya çıkan apartman sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yüksel'i araçtan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yüksel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobili düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM
Gürültüyü duyarak olay yerine gelen Şemdin Bayram, “Biz yan taraftaki şantiyede çalışıyoruz. Büyük bir gürültü ardından da panik oldu. Geldiğimizde araç bu şekildeydi. Hemen itfaiye ve ambulansa haber verdik. Annesinin kaza yaptığını gören oğlu da hemen aracın yanına atladı. İtfaiye ekipleri geldi ve kadını çıkarttı. Bayan çok panik halindeydi biz de bayanı sakinleştirmeye çalıştık" dedi.

(FOTOĞRAF)

Geri vites yerine birinci vitese takınca 5 metreden düştüGeri vites yerine birinci vitese takınca 5 metreden düştüGeri vites yerine birinci vitese takınca 5 metreden düştüGeri vites yerine birinci vitese takınca 5 metreden düştü

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