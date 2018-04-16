Gevaş’ta 59 keklik ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde 9 şahsa ait 59 keklik ve keklik yakalamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, 5 araçta arama yapıldı. Aramada, 9 şahsa ait 59 keklik ve keklik yakalamada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şahıslar hakkında idari işlem yapılırken, keklikler ise Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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