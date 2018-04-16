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Gevaş’ta 59 keklik ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş ilçesinde 9 şahsa ait 59 keklik ve keklik yakalamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, 5 araçta arama yapıldı.

Gevaş’ta 59 keklik ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde 9 şahsa ait 59 keklik ve keklik yakalamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, 5 araçta arama yapıldı. Aramada, 9 şahsa ait 59 keklik ve keklik yakalamada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şahıslar hakkında idari işlem yapılırken, keklikler ise Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gevaş’ta 59 keklik ele geçirildi

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