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Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 20:57 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kaza, Geyve-Taraklı yolu üzerinde Alifuatpaşa Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Geyve-Taraklı yolu üzerinde Alifuatpaşa Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Z. idaresindeki 34 TC 471 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yaparak C.K. idaresindeki 54 H 3006 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 TC 471 plakalı otomobil karşı yönden gelen M.A.K. idaresindeki 64 AJ 639 plakalı otomobile çarptı. Üç aracın karıştığı trafik kazasında 54 H 3006 plakalı otomobil sürücüsü C.K. araç içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobil içerisinde sıkışan sürücü çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü C.K. hastane yolunda hayatını kaybetti.
Öte yandan, kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüleri H.Z., M.A.K. ve otomobil içerisinde bulunan M.Ç.K. sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
2 / 7

Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Geyve-Taraklı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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